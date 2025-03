"Me lo estoy tomando en serio": Dani Fernández triunfa como detective del amor en Trancas y Barrancas

Dani Fernández, además de comentar su último éxito musical, La Jauría, también ha confesado algunos detalles sobre cómo ha seguido su carrera en solitario tras dejar uno de los grupos más famosos en España, Auryn y sobre futuros lanzamientos. Pero Dani ha dejado a un lado su trabajo como cantante en Trancas y Barrancas para convertirse en un verdadero detective del amor.

Dani ha demostrado ser un experto en el amor. Hoy un par de parejas ha tenido que pasar por un breve interrogatorio en el que Dani Fernández les hizo algunas preguntas para descubrir si eran realmente pareja o se acaban de conocer.

La primera pareja ha sido Karina y Alfredo, quienes parecían una pareja consolidada, pero la verdadera historia detrás de su relación era mucho más curiosa. Se conocieron por redes sociales, aunque Karina no respondía a las historias de Alfredo porque las consideraba "demasiado intensas". Sin embargo, hubo un giro de los acontecimientos cuando se encontraron en una discoteca, lo que ellos no sabían es que eso marcaría el inicio de su historia. Cuando Dani les preguntó sobre sus gustos musicales, Karina sorprendió al mencionar que el afro y el techno eran los favoritos de Alfredo, lo que hizo que Dani tuviera claro que sí eran pareja. ¡Y no se equivocó!

La segunda pareja en ser puesta a prueba fue Noemi y Juan José. Aunque en principio su relación parecía real, con cada respuesta fueron desvelando más detalles. Noemi y Juan José se conocieron en un bolo, pero lo que realmente sorprendió fue cómo Juan José siguió insistiendo después de un pequeño "metedón de pata". Dani les preguntó sobre el primer beso, y Juan José reveló que fue detrás del escenario. Después de darle muchas vueltas a las respuestas, Dani llegó a la conclusión de que Noemi y Juan José no eran pareja y que se habían aprendido muy bien las respuestas, ¡y acertó!

Dani Fernández ha demostrado que, además de ser un gran músico, también tiene una gran intuición para resolver misterios amorosos, ¡Vaya momentazo!, y como no, Dani ha brillado con luz propia. Dale al play.