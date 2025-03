Revive la entrevista completa a Dani Fernández en El Hormiguero

La llegada de Dani Fernández a El Hormiguero nos ha dejado momentos inolvidables. Con su espontaneidad y cercanía, el artista ha compartido anécdotas de su trayectoria y ha demostrado por qué su música sigue conquistando corazones.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre cómo vivió la disolución de Auryn, el grupo con el que se hizo famoso y qué tal llevó el volver a su vida lejos de los focos.

Tras esto, el invitado se ha sincerado hablando sobre cuál es su canción favorita de las que ha compuesto. Dani, no solo ha contado que sintió algo especial con 'Me has invitado a bailar', sino que la ha cantado en directo con Pablo Motos a la guitarra.

Además, también ha habido tiempo de hablar sobre anécdotas surrealistas y ni el propio presentador parecía creer cómo fue el día en el que el artista estuvo a punto de ser detenido en un aeropuerto.