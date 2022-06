Diego Luna revela cuáles son las palabras prohibidas en el mundo del teatro

Esta noche Diego Luna se ha divertido por primera vez en 'El Hormiguero 3.0' para hablarnos de la obra de teatro que estrenará el próximo día 24 de junio en Madrid.

Durante su visita nos ha contado cuáles son las palabras que nunca se deben decir en el teatro y sus manías antes de salir al escenario: "No puede haber escaleras, tengo que salir antes para si hay público... Tengo muchas manías", confiesa.

"No me he atrevo a salir al escenario sin saber que hay público"