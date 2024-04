El día que Arturo Valls estuvo a punto de convertirse en 'chico Almodóvar': "Me dio rabia por no poder contarlo"

El Hormiguero ha tenido el placer de contar con la visita de uno de los presentadores más emblemáticos de la televisión, Arturo Valls. El invitado ha animado la fiesta en el programa con su humor inconfundible mientras ha contado qué esperar de su próximo programa, El 1%.

Arturo, además de ser la presentador, también cuenta con experiencia en el mundo de la interpretación. Por ello, Pablo Motos le ha preguntado por lo que casi supone una salto increíble en su carrera como actor... ¡Estuvo a punto de convertirse en 'chico Almodóvar'!

Él ha contado que llegó a estar una lectura de guion del director, pero que finalmente no pudo estar en la producción. "Me dio rabia por no poder contarlo", ha dicho el invitado antes de mostrar su gran sentido del humor bromeando con que, cuando no le cogieron, no le pareció tan buena la idea. ¡No te lo pierdas!