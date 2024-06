Cristina Pedroche se emociona hablando sobre su hija: "De mí, que digan lo que quieran"

El Hormiguero ha tenido el placer de disfrutar de la especial visita de Cristina Pedroche. La presentadora de televisión ha escrito su primer libro y lo ha celebrado de la mejor manera en una noche mágica.

En esta ocasión, como no podía ser de otra manera, Pablo Motos le ha preguntado por su hija y por el motivo por el que no la quiere mostrar en redes sociales. La invitada ha dicho que tiene clarísimo que quiere respetar su privacidad hasta que tenga edad suficiente como para decidir si quiere ser un perfil público o no.

Además, Cristina ha añadido que internet puede llegar a ser un sitio muy cruel y que quiere evitar a toda costa que le hagan daño a su pequeña. "Yo no entro en este círculo de dar exclusivas, soy famosa, mi marido también, pero no vivimos de esto", ha asegurado antes de concluir diciendo que hagan lo que quieran con ella o Dabiz Muñoz, pero no con su hija. ¡No te lo pierdas!