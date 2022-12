La confesión de Paz Vega en 'El Hormiguero': "Perdí a uno de mis hijos al encontrarme con Almodóvar"

Paz Vega y Santiago Segura han visitado el plató de 'El Hormiguero' para presentar "A todo tren: Sí, les ha pasado otra vez”, la nueva comedia que presente ser todo un éxito estas navidades.

Los dos grandes han actores han contado en el programa todos los detalles de esta nueva entrega, incluso Santiago ha hablado de Paz Padilla y Paz Vega, las dos protagonistas que tiene claro que conquistarán al público: "Paz Padilla es muy graciosa, pero es un ser incontrolable", ha asegurado.

Pablo Motos les ha preguntado a los actores que si alguna vez han perdido a sus hijos: "Claro, muchas veces", ha señalado la actriz. "No ha sido por mi culpa, es que son muy tremendos", ha contado en el programa. Y es que Paz Vega ha perdido a sus hijos durante más de media hora: "A uno lo perdí en Los Ángeles, en Santa Mónica. Me encontré a Pedro Almodóvar y cuando fui a presentarle a mis hijos me di cuenta de que el pequeño no estaba", ha afirmado en el programa.

Paz Vega asegura que fueron momentos muy terribles: "Al mismo lo perdí en Halloween, en Los Ángeles también, iba disfrazado y apareció la policía con el niño", ha contado en 'El Hormiguero'.

Por su parte, Santiago Segura ha asegurado que nunca ha perdido a sus hijos: "Un día casi pierdo el móvil y me da un infarto", ha dicho desatando las risas del público.