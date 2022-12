Hoy, Paz Vega y Santiago Segura visitan ‘El Hormiguero’ para presentar 'A todo tren 2'

Cerramos la semana de ‘El Hormiguero’ con Paz Vega y Santiago Segura que presentarán la gran comedia de "A todo tren: Sí, les ha pasado otra vez” y que promete ser otra de las películas más taquilleras de las pantallas tras su inminente estreno el viernes 2 de diciembre.

Santiago Segura es un actor y cineasta español que ha realizado ya varias películas de comedia como ‘Padre no hay más que uno’, ‘Torrente’ o esta nueva secuela de ‘A todo tren: Destino Asturias’ que llega en unos días a pantallas. Además, ha recibido numerosos premios como los tres Goya al mejor actor, cortometraje y director. Por otro lado, Paz Vega es una actriz española que también ha participado en muchos proyectos cinematográficos como ‘There Are No Saints’, ‘El lodo’ o ‘Lucía y el sexo’ por la que recibió el Premio Goya a la mejor actriz revelación.

La nueva comedia une la versión anterior a esta nueva ya que esta vez serán Clara (Paz Vega) junto a su amiga Susana (Paz Padilla) las que lleven a los niños al campamento, aunque ahora ellas repitan la misma historia y tras un accidente, los niños vuelvan a quedarse solos en el tren.

No es la primera vez que Santiago Segura y Paz Vega acuden a ‘El Hormiguero’, aunque sí es la primera vez que lo hacen juntos. En otras ocasiones hemos podido ver a Santiago Segura desde una posición reivindicativa con el cine español hasta a Paz Vega que nos contaba sobre sus fiestas y la sorpresa cuando un día ¡hasta se presentó la policía! Además, Santiago Segura es uno de los invitados que en más ocasiones ha visitado el programa de Pablo Motos siendo 'invitado infinity'.

No te pierdas esta entrevista a ambos actores que promete que será de mucho humor! Esta noche en ‘El Hormiguero’ ¡No te lo pierdas a las 21.45 en Antena 3!