Los cinco titulares que Vicente Vallés ha dejado en su visita a 'El Hormiguero'

Vicente Vallés ha sido el protagonista de esta noche en el plató de 'El Hormiguero'. El presentador de Antena 3 Noticias 2 es uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión y su informativo es el más visto del país.

En esta ocasión se ha sentado junto a Pablo Motos para analizar el panorama político actual, aunque también ha hablado de otras cuestiones. ¡Repasamos sus mejores frases!

1. La noticia "más esperanzadora" que ha dado Vicente Vallés

Vicente Vallés arrancaba su entrevista en 'El Hormiguero' hablando de la noticia más esperanzadora que había dado ese mismo día en el informativo: “No es una cosa para mañana, pero se ha dado un paso muy importante”, ha asegurado el presentador.

Se trata de un descubrimiento que han hecho en Estados Unidos sobre una energía que será "barata, limpia e ilimitada si se consigue generalizar”, ha revelado Vicente Vallés en ‘El Hormiguero’.

2. "Es muy posible que Putin no apriete el botón nuclear"

Uno de los puntos que no podía faltar en la entrevista con Vicente Vallés es el tema de la guerra de Ucrania y de la figura de Putin. El presentador ha dicho que es complicado analizar la mente del Presidente de Rusia: "No es fácil saber lo que va a ocurrir, pero analizando lo que ha pasado estos meses lo que estaba en la cabeza de Putin no es lo que está sucediendo", ha dicho en el programa.

El presentador espera que Putin no apriete el botón nuclear: "En un momento de desesperación es posible que hiciera algo, pero quiero pensar que habrá gente que se lo impedirá", ha opinado en el programa.

3. "Los datos siempre molestan a alguien, por muy ciertos que sean"

El presentador llegaba con retraso a 'El Hormiguero' por culpa del mal tiempo de la capital y porque acaba de salir hace apenas media hora del informativo que presenta en Antena 3. Aún así, el presentador ha desvelado cuál es la noticia más esperanzadora que ha dado en el informativo.

Pablo Motos ha aplaudido su estilo como periodista: "Me gusta mucho tu estilo porque pones datos frente a datos, que no son opiniones, que son hechos", ha señalado el presentador confesando que si es consciente de que cabrea mucho a algunas personas: "Los datos siempre molestan a alguien, por muy ciertos que sean", ha contestado el presentador asegurando que no tiene presión porque los insultos no van a ningún sitio y forma parte de su trabajo.

4. "2023 será un año muy intenso y entretenido por las elecciones"

Pablo Motos no ha perdido la oportunidad de preguntarle a Vallés por lo que nos espera el próximo año teniendo en cuenta que será un 2023 marcado por las elecciones y ha analizado las incógnitas electorales: "van a ser muy interesantes", ha asegurado.

Para Vallés, ya se empieza a notar la crispación y cada partido tienen un claro objetivo que esperan cumplir. Lo que está claro es que el próximo año será muy entretenido.

5. Tiene un claro vencedor para el Mundial de Qatar 2022

Durante la entrevista, Motos le ha preguntado a Vallés qué equipo le gustaría que ganase este Mundial de Catar 2022 de los equipos que ya están clasificados. Ha sido entonces cuando el presentador ha revelado que tiene muchos amigos argentinos, pero que siente “cierta debilidad” por un jugador en especial, Antoine Griezmann por lo que le gustaría que Francia se alzará con la copa este año.