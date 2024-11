Chenoa desvela su lado más espiritual en El Hormiguero: "Es cuestión de creer en lo que quieras"

Chenoa ha llegado a El Hormiguero para llenar el plató de música y emoción. La cantante ha hablado de su carrera, sus nuevos proyectos y su experiencia en el mundo del espectáculo, cautivando al público con su cercanía y carisma.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido saber más sobre su experiencia como secretaria de un parapsicólogo. Trabajaba como mecanógrafa y esto abrió una puerta en la mente de la artista para comenzar a creer en los sucesos paranormales.

Además de contar que se enamoró de escribir a máquina, Chenoa ha afirmado haber vivido alguna experiencia paranormal. Pese a que sabe que el presentador no cree en ello, ella le ha dicho que "es cuestión de creer en lo que quieras".

Según ha dicho, sí que le han ocurrido cosas que no sabría explicar, pero nunca ha visto ningún fantasma porque, tal y como cuenta, les dice que no está preparada. Aun que ha dicho que no le asusta este tipo de temas, las hormigas han conseguido darle un sobresalto. ¡No te lo pierdas!