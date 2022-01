La bonita frase con la que Julia Otero supo que había superado el cáncer

Julia Otero ha reaparecido en televisión tras superar un cáncer de colon. La periodista ha hablado con Pablo Motos de cómo han sido estos 11 meses hasta saber que lo había superado.

¿Cómo recuerda el día en el que le dijeron que no tenía "células egoístas"? Julia ha querido recalcar que no es un día concreto, como en las películas, si no que es un proceso.

Otero ha recordado cómo fue el momento en el que el doctor le dijo que "no hay nada" y añadió una cosa muy bonita: "Solo he encontrado al final del todo una célula, todo alrededor estaba perfecto, pero ahora la tengo yo (en el laboratorio)".

¿Qué piensan sobre el lenguaje que usan los médicos con los enfermos y de la forma de comportarse de los familiares y amigos?

La invitada ha detallado la fantástica actitud que tuvo su amiga Eva con ella durante todo este duro proceso y cuáles son las mejores palabras en estos momentos: "Lo mejor siempre es la verdad".

Además, ha desvelado cómo fue el mensaje que recibió de Pablo Motos.

