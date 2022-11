La Bien Querida habla de su "amistad" con la reina Letizia: "Escucha mi música y mis discos"

'El Hormiguero' ha vivido otra noche de música en el programa gracias a la visita de La Bien Querida, que estrena su séptimo álbum titulado 'Paprika'. La artista nos ha contado todos los detalles de este nuevo disco en el programa y no ha dudado en enseñar a Pablo Motos a bailar bachata, uno de los ritmos protagonistas de su nuevo trabajo... ¡Menudo momentazo!

Durante el programa, la artista se ha sorprendido por toda la información que tenía el presentador sobre ella y algunos momentos de su vida como la historia que ha contado del chico que conoció por Tinder y que para su sorpresa... ¡Estaba casado!

Motos también ha querido indagar sobre la nueva amistad de La Bien Querida que no es más ni menos que la reina Letizia: "La he conocido en dos actos, pero no tengo su teléfono ni nos escribimos mensajes", ha señalado.

"Estuve hablando con la reina porque ella escucha mi música y también la gusta mucho el deporte"

La artista ha contado cómo fue ese primer momento de su toma de contactos con la realeza española: "Yo le había llevado mis vinilos porque sé que a la reina le gusta mucho la música indie", ha señalado. La Bien Querida no sabía cómo llegar a ella, así que no dudo en hablar con sus guardaespaldas: "Les dije que si la podían dar mis vinilos y me dijeron que si no quería dárselos yo misma", ha contado en el programa.

El guardaespaldas la ayudó para que la reina viera a La Bien Querida y consiguió que la conociera: "Estuvimos hablando porque ella me conocía, escuchaba mi música y mis discos", ha señalado con una sonrisa.

Ambas también coincidían en que otra de sus pasiones era el deporte: "También la gusta mucho el deporte", asegura en el programa. Y es que la reina Letizia también es muy deportista como ella: "Es súper simpática y muy divertida", ha dicho dando algunos detalles más sobre esta amistad tan especial.