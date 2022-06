Así vivió Sebastián Yatra junto a Beyoncé la cachetada de Will Smith en los Oscar: "Fue un momento impresionante"

El artista del momento, Sebastián Yatra ha visitado esta noche el plató de 'El Hormiguero 3.0' para hablarnos de su nueva gira que le tendrá ocupado en España los próximos meses. El artista ha aprovechado la visita para contarnos cómo fue su experiencia en los Oscar, ya que el joven actuó en una de las ceremonias más importantes del planeta.

El artista ha contado que fue unos días antes para los ensayos y vio que se iba a sentar en las primeras filas: "Me daba miedo dar positivo por COVID antes de cantar en los Oscar, imagínate, me muero, es una vez en la vida", señala.

Para él fue un momento muy importante y tras una baja le cambiaron el sitio en la gala: "Cantó en los Oscar, lloré mucho después de ese momento porque sentí que representé a toda la gente que habla español y a mí país", señala. El joven nada más baja, cuenta que se abrazó a Will Smith: "Igual el mal reaccionó de otra forma con mi abrazo", cuenta entre risas por la cachetada del momento.

La sorpresa fue tal para Yatra cuando Beyoncé y Jay-z se sentaron a su lado: MEnos mal que me traje guantes porque me sudaron las manos", cuenta entre risas. Luego llegó la cachetada de Will Smith en los Oscar: "Viví con Beyoncé la cachetada y su reacción y dije que tenía que venir a contarlo a 'El Hormiguero 3.0'", cuenta entre risas.

