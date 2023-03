¡Qué arte! Kiko Veneno y Pablo Motos, el dúo perfecto al ritmo de ‘Joselito’ en ‘El Hormiguero’

La semana en ‘El Hormiguero’ ha arrancado con la visita del cantante Kiko Veneno que se ha estrenado en el plató por primera vez. En la entrevista ha hablado de su documental ‘Un día Lobo López’ que se estrena el próximo 24 de marzo. En él, tratará de enseñarnos cuál fue el camino que marcó e hizo posible la creación del álbum ‘Échate un cantecito’ que cambió la suerte del autor.

"Antes de cumplir los 40 años no ganaba dinero con la música"

El cantante español, que ha crecido en la cuna del flamenco, ha interpretado 'Joselito', uno de sus temas más populares en el plató de ‘El Hormiguero’. Pero no lo ha hecho solo: Pablo Motos le ha acompañado con la guitarra en mano para recrear un momento muy especial lleno de arte.

El debut de Kiko Veneno en la música

Durante la entrevista, el cantautor ha revelado que antes de cumplir los 40 años no ganaba dinero con la música y que no fue hasta que llegó el disco que le llevó a lo alto, 'Veneno': "Me acerqué a este mundo y se me abrieron las puertas. Yo no sabía que podía escribir canciones, que podía cantar...", apuntaba a Pablo Motos.

Además, Kiko Veneno asegura que algunos le decían que se había anticipado al futuro, pero lo cierto es que cuando tocaba con Raimundo Amador no ganaba mucho dinero: "Fue maravilloso, pero el proyecto no fue nada comercial. Solo queríamos tocar y pasarlo bien", ha reconocido en 'El Hormiguero'.