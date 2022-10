Las aplaudidas palabras de Laura Galán: "No he sufrido bullying porque no es la norma y no se puede consentir"

Este martes en ‘El Hormiguero’ nos visitan las actrices Carmen Machi y Laura Galán, que el próximo 14 de octubre estrenan en cines el largometraje ‘Cerdita’.

Pablo Motos ha preguntado a las dos actrices si alguna de ellas ha sufrido bullying, ya que la película trata sobre este tema. Laura Galán no ha dudado en su respuesta: "Yo no, y me gusta mucho decirlo porque yo he sido gorda siempre y he tenido una infancia y una adolescencia estupenda", ha señalado en 'El Hormiguero' como se muestra en el vídeo.

Laura ha contando en le programa que no se puede dar por hecho que por estar gorda alguien haya tenido que sufrir bullying: "Tengo mucho que agradecer a este cuerpo. No he sufrido bullying porque no es la norma y no se puede consentir", apunta. Sin duda la actriz tiene mucha razón y ha recibido el aplauso del público.

Más sobre Carmen Machi y Laura Galán

Carmen Machi es una conocida actriz española con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro. Ha participado en proyectos como las exitosas comedias de Atresmedia ‘Perdiendo el norte’, ‘Perdiendo el este’ y ‘Que se mueran los feos’. Además de realizar obras de teatro como ‘¿Quién teme a Virginia Woolf?’ o ‘Prostitución’.

La madrileña cuenta con un Premio Goya a la mejor interpretación femenina de reparto en 2015.

La actriz ha estado en el programa en multitud de ocasiones, lo que le ha convertido en una invitada Platino. En una de ellas, Carmen Machi manifestó una sorprendente confesión: “Yo tengo como referente a Manuela Carmena”.

También se conoció su misterioso talento oculto, gracias a su compañero Quim Gutiérrez: ¡La interpretación de pedos!

Por su parte, Laura Galán también es una actriz que ha participado en una gran cantidad de proyectos, tanto en cine, como en series y obras de teatro. Entre sus principales participaciones destacan la película ‘The Man Who killed Don Quixote’ y la obra ‘Don Juan Tenorio’. Sin embargo, será la primera vez en el programa para la guadalajareña.