Ana Guerra se sonroja recordando su surrealista anécdota con Nieves Herrero: "Me quiero morir"

La semana de El Hormiguero continúa por todo lo alto con la visita de una de las artistas más populares de nuestro país de los últimos años: Ana Guerra. La cantante se ha sentado junto a Pablo Motos para hablarnos de su nuevo disco y de su próxima boda.

Ana Guerra ha aprovechado su visita para firmarle su nuevo disco a Pablo Motos y escribirle una bonita dedicatoria. El presentador se ha emocionado al leerla, aunque no ha podido evitar echarle una pullita: "A mí no me has traído unas pezoneras como a Nieves Herrero"

La cantante se ha quedado de piedra cuando se ha dado cuenta de que el presentador conocía esta anécdota y no ha tenido más remedio que explicarla. "Cuando vamos de promo es todo muy rápido", ha comenzado explicando. ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha la historia completa!