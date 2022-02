Ainhoa Arteta desvela el alimento que tiene prohibido comer antes de un concierto: "Me deja afónica"

Trancas y Barrancas han preparado una divertida sección a Ainhoa Arteta en la que le someterán a preguntas para conocer los entresijos del mundo de la ópera.

¿Tienen algún alimento que tienen prohibido consumir antes de un concierto? La cantautora ha comentado que depende mucho de la persona porque, al final, su instrumento son las cuerdas vocales, por lo que un mismo alimento no sentará igual a distintas personas.

Pero sí que hay uno que Ainhoa no puede comer antes de un concierto: "Me sienta fatal el melón, me deja afónica", ha revelado la cantautora, aunque también hay otro que no le sienta del todo bien. ¿Te lo esperabas?

Hablando más sobre los conciertos, las Hormigas han querido saber cómo se comportan el resto de cantautores: ¿Salen de fiesta más tarde?, ¿juega Plácido Domingo al Candy Crush entre bastidores?

¡Descubre en el vídeo este y otros secretos del mundo de la ópera!

Seguro te interesa... La dura confesión de Ainhoa Arteta sobre su grave problema de salud: “Me salvé por los pelos”