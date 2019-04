El miedo de Michael Robinson como padre tras el doble atentado de Londres

MICHAEL ROBINSON EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

El ex futbolista, comentarista deportivo y presentador, Michael Robinson, ha relatado ante Pablo Motos el miedo que sufrió como padre tras el doble atentado de Londres, dónde su hija Amy estuvo muy cerca de los actos terroristas. El invitado no puede negar que tras los atentados, el terror es cada vez mayor y cada vez es más difícil recuperarse emocionalmente tras estos desastres pero, acciones como las de Ignacio Echevarría nos muestran la valentía del ser humano y cómo podemos llegar a ser héroes y no dejar que destruyan más vidas.