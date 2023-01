Jorge Blanco no tiene límites en ‘El Desafío’: “Con constancia y disciplina puedo ganar”

Jorge Blanco participará en la tercera temporada de ‘El Desafío’ para poner patas arriba la competitividad de los demás concursantes. Está dispuesto a dar todo de sí mismo en el programa.

El entrenador personal nos ha contado sus principales cualidades para ganar el programa: “Soy bastante tozudo, cabezón, constante y bastante disciplinado. Con eso puedo ganar”. Además, otro de sus puntos fuertes es el físico, puesto que es deportista. Lo que le hace un contendiente muy fuerte para los demás.

En cuanto a los límites en el programa, Jorge dice no creer en ellos: “Cuando alguien me dice que algo no se puede hacer, siempre intento demostrar lo contrario”.

¡Desliza hacia arriba y descubre todo sobre Jorge Blanco!