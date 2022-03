Lorena Castell, sobre la segunda temporada de 'El Desafío': "Vais a flipar"

Lorena Castell es todo un ejemplo de lo que es ser una superwoman, luchadora y deportista. La colaboradora de ‘Zapeando’ llega como concursante a la segunda temporada de ‘El Desafío’ que llega este viernes, 11 de marzo, al prime time de Antena 3. Una segunda edición que promete más emoción, espectáculo y tensión en las pruebas a las que se someterán los concursantes.

En la presentación a los medios de comunicación, Lorena Castell ha hablado, con mucho entusiasmo, sobre la grabación del programa: "No va a dejar indiferente a nadie"

La colaboradora de 'Zapeando' asegura que no ha perdido ni pizca de su identidad en ningún momento: "He sido yo elevada a la enésima potencia" Castell ha hablado del esfuerzo que ha supuesto para todos llegar con una buena preparación a las pruebas donde han tenido que recurrir a un gran esfuerzo físico y mental. Sin embargo, el sacrificio, confiesa Lorena, le valía siempre la pena: "Me quedo con la satisfacción del esfuerzo tan grande que hacemos"

