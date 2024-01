Marta Díaz devuelve su amuleto a Chenoa: “No me ha dado mucha suerte”

Marta Díaz tendrá que enfrentarse a las sillas en equilibrio. La concursante se para antes de realizar la prueba para devolver una pulsera de la suerte que le había regalado Chenoa.

“Sabes que te quiero un montón, pero me has dado la pulsera y en el ensayo lo he hecho fatal”, ha dicho la influencer a la cantante antes de enfrentarse a su desafío.

Chenoa la anima tras ver devuelto su amuleto, “la idea es que lo hagas bien, con pulsera o sin pulsera”, le ha dicho la cantante a Marta Díaz. ¿La habrá ido mejor a la influencer sin el amuleto de la cantante?