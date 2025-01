Lola Lolita lucha hasta el final para lograr 3 minutos en la apnea: “Sentía que me moría”

Esta semana llega el turno de Lola Lolita para enfrentarse a la apnea. La influencer ha trabajado mucho durante los ensayos y no ha podido evitar ponerse a llorar al ver que no conseguía aguantar mucho: “Me agobio tanto que me ahogo”, señalaba.

Lola Lolita empezaba la apnea tranquila, pero tenía frio por lo que las contracciones han salido al minuto y medio.

Con mucho sufrimiento y gracias a Juandi que le ha llevado al límite, Lola Lolita ha logrado 3 minutos bajo el agua: “Sentía que me moría”, ha señalado tras salir del agua.

¡Ha sido increíble! Lola Lolita ha salido del agua recibiendo el enorme aplauso del público y de sus compañeros porque ni ella misma esperaba aguantar tanto bajo el agua.