“No he conducido un coche manual en la vida”: Feliciano López se enfrenta a la primera semifinal con miedo

Con el final del programa cada vez más cerca, Feliciano López afronta la décima gala de El Desafío con un reto que le genera más nervios de lo habitual. El concursante deberá enfrentarse a la prueba de la maniobra imposible, pero con una gran desventaja: nunca ha conducido un coche manual: "Me saqué el carnet en automático y fue el otro día en el parking con Walter cuando di mi primera vuelta en un coche manual", ha confesado.

A pesar de la dificultad, el entrenador del programa, Walter, le ha dado un consejo clave para enfrentar el desafío con confianza: "No es tan difícil si consigues entrar bien". Sin embargo, Feliciano es consciente de que no todos los concursantes que se han enfrentado a este reto lo han superado y que deberá esforzarse al máximo para lograrlo: "Voy a tener que trabajar más en manejar bien el embrague porque no lo he hecho en mi vida", ha dicho.

Por otro lado, Feliciano ha mostrado su desacuerdo con la puntuación recibida en la prueba del funambulismo extremo. Considera que el jurado no le ha puntuado su prueba como esperaba y que, para él supuso un verdadero esfuerzo y dedicación.

Aun así, ha reconocido que las valoraciones dependen de muchos factores y que cada prueba se percibe de manera distinta: "Visualmente hay pruebas más vistosas que otras, pero yo creo que esta era la más difícil de hoy", ha concluido. ¡No te pierdas cómo Feliciano da su 100% para superar la maniobra imposible!