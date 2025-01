“¡Que no me quedo ahí!”: un motel de carretera, un nuevo paso en la aventura de Joaquín y su familia en El capitán en América

Joaquín y su familia siguen en busca del sueño americano en El capitán en América. Subidos a una caravana, los Sánchez Saborido están viviendo aventuras a lo largo y ancho de Estados Unidos. ¡Ya se han atrevido con los rodeos vaqueros y ahora son expertos arrojando el lazo!

Pero la aventura solo acaba de comenzar, y en su viaje por carretera tienen que buscar un sitio donde pasar la noche. Y qué mejor que probar el típico motel de carretera que salen en todas las películas. “¡Que yo no me quedo ahí, que me pueden asesinar!”, le echa en cara Susana Saborido a Joaquín.

Al final, la familia acaba en un motel para dormir, y las hijas se llevarán un susto de muerte... ¡planeado por sus padres! Joaquín se disfraza de un payaso un poco turbio para asustar a Daniela y Salma.

