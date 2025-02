VÍDEO INÉDITO: “Hay que ver lo embustero que tú has sido”: Susana recuerda el pasado de Joaquín

Un día en el spa da mucho que hablar, y Susana y Joaquín lo han demostrado. Joaquín ha perdido todas las esperanzas de poder relajarse y más después de la charla que ha tenido con su mujer en el spa: “Hemos terminado bien, ahora no hace falta que vayas para atrás”, le decía a Susana.

Susana ha querido recordarle lo mentiroso que era con 20 años, y que mejor día para hacerlo que el día de su boda: “Hay que ver lo embustero que tú has sido durante 19 años Joaqui”.

Aunque Susana ha recalcado que ya no es tan mentiroso y que la vejez le está sentando bien, a Joaquín parece que no le apetecía hablar mucho sobre el tema: “Tú sigue así que al final el que no se va a casar voy a ser yo”.

Hasta el día de su boda han querido revivir los viejos tiempos y en este caso no han sido los mejores. Eso sí, nos han dejado un buen momento, pero quizás Joaquín no lo ha disfrutado tanto.