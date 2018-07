Susanna Griso, a Fernando Tejero: "¿Eres pasivo?"

EL ACTOR HABLA DE SU VIDA SENTIMENTAL

Susanna Griso le hace una pregunta subida de tono a Fernando Tejero. El actor no duda en hablar sin tapujos sobre su vida sentimental en 'Dos días y una noche'. Asegura que cuando está soltero le gusta "liarla parda": "Yo me acuesto con quien me da la gana. Bueno, con quien me deja".