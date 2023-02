La desastrosa ayuda de Feliciano López sobre la depilación: “¿Con celo?”

Han saltado chispas entre Feliciano López y María, una de las concursantes del programa de hoy en ‘El círculo de los famosos’. Ambos han tenido que responder a una pregunta relacionada con la depilación.

Cuando parecía que se iban a entender desde el principio, el extenista ha sorprendido a todos al pensar que una técnica depiladora se realiza con celo. Sin embargo, la concursante ha optado por ser fiel a sus pensamientos y quedarse con ‘hilo’ como respuesta correcta.

Finalmente, María ha logrado acertar la pregunta y seguir adelante en el programa. “Te lo he dicho, no me hagas caso”, ha apuntado Feliciano después de la emoción del momento. ¿Vas a perderte el momento más picante del extenista?