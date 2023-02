La gran liada de Feliciano López… ¡con una pregunta sobre tenis!: “Me he equivocado”

Feliciano López ha llegado a ‘El círculo de los famosos’ como un experto del tenis profesional… o no. Pero no ha sido él quien se ha enfrentado a esta materia, sino Rosa López, quien ha ayudado a Óscar a superar con éxito esta pregunta: ‘¿Qué altura debe tener en su centro la red de una cancha de tenis?’.

El concursante ha descartado las dos primeras opciones de ‘1 metro’ y ‘75 centímetros’ porque le parecían “demasiado evidentes”. Finalmente, con el apoyo también de la cantante, se decanta por la medida ‘3 pies’… ¡y resulta ser la correcta!

Sin embargo, Juanra Bonet había dado por hecho que Feliciano López no había tenido problemas en acertarla pero, para sorpresa de todos, no solo no ha sido así, sino que la ha fallado: “¡Me he equivocado!”, se lamentaba el tenista de élite. ¿Cómo puede ser posible? ¡No te pierdas este momentazo!