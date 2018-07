"Un cansino, la pija de mercadillo, la Beyoncé de 'Graná' y la Heidi de Miami", por Jesús Carrillo

PALABRA DE JESÚS

Jesús Carrillo ya auguró en el primer vídeo que esta edición de 'Casados a primera vista' venía pisando fuerte... ¡y eso que aún no ha conocido a su hombre de chocolate!. "Ha empezado ya el programita y me he quedado flipando" bromea Jesús que ya tiene sus favoritos. Julián le parece un baboso, sin embargo está encantado con María José que "debe compartir secretos con Lomana". Con las novias le pasa algo parecido, su prima 'Cheyla' le parece un poco creída pero Carolyne le ha enamorado. ¡No te pierdas el lado más divertido de 'Casados a primera vista' con Jesús Carrillo!