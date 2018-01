Jesús Carrillo: "¿Dónde estaba este hombre color chocolate el año pasado?"

PALABRA DE JESÚS - CUARTA EDICIÓN

Jesús Carrillo no se enamoró en la tercera edición de 'Casados a primera vista' pero consiguió enamorar a todos los seguidores del programa. Dicharachero como nadie, Jesús Carrillo no quiere perderse esta edición por nada del mundo y piensa comentarla, cada jueves, con su madre Conchi, con su tía Amparo... ¡con quién haga falta! porque esta edición tiene tela que cortar y Jesús no va a dejarse nada por comentar. Y ya sabes, "si te hace bum bum dale tu amor..."