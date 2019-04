La madre de Salva le agua la fiesta de su boda a Gloria

PROGRAMA 2 | CASADOS A PRIMERA VISTA

Isabel, la madre de Salva, está preocupada porque ve que Gloria no es la mujer perfecta para su hijo:"Esto no llega a ningún sitio". Cuando Isabel le pide a Gloria que su hijo tiene que seguir estudiando las oposiciones esta entra en cólera "Porque es lo mismo que me sucedió con mi ex". Gloria no tolera que la familia de Salva se meta en su vida y el comentario de la madre de su marido le ha sentado fatal, tanto que decide abandonar la fiesta de su boda.