AVANCE PROGRAMA 4 | CASADOS A PRIMERA VISTA

Laura y Mariano pasan su luna de miel en Tulum, y parece que no se soportan. Laura no aguanta más tiempo junto a su nuevo marido, Mariano, y él no sabe qué hacer para mejorar la situación. No te pierdas esta noche a las 22:30 horas en Antena 3 un nuevo programa de 'Casados a primera vista'.