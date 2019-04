Laura brinda con Mariano: "Porque nos vamos y esto se acaba"

PROGRAMA 4 - CASADOS A PRIMERA VISTA

Laura y Mariano pasan 'la cena de despedida' casi en silencio. Mariano dice que prefiere no hablar para evitar cualquier discusión. Mariano se quita la alianza y la echa en una copa. Ambos saben que es el fin de su relación. Al finalizar la luna de miel y regresar a España, la perspectiva de tener que vivir juntos crea una nueva crisis en la pareja de Mariano y Laura "no me planteo convivir con él para nada". ¿Cómos erá la convivencia entre ambos?