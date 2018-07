'Cruz de navajas' por @SenoritaPuri

Mónica no da la batalla por pérdida y los siguientes capítulos se antojan una batalla por sacar algo de emoción en ese trozo de carne con ojos.

Los chicos gays van más despacio, como Sabrina y Jonathan, aunque a estos últimos les sigue de cerca la madre de él, que no va a permitir que una "zorra nariguda" (sic) "pero sin faltar" (sic) le quite a su churumbel.

Los que prometen y mucho son Andrea y Bernardo. Ella pide al programa un hombre alto que ame el campo y los animales, un Bertín Osborne que le dé las buenas noches señora, y lo que le aparece en el altar es un granjero asturiano de metro noventa anclado en los años 40, para quien la mujer es un objeto que le trae la cena y sirve al macho.

Bernardo encima confiesa que además de compartir casa con vacas y gallinas también está su ex, aunque no detalla si pinta bisontes en las paredes de la casa, pero no me extrañaría nada.

Andrea ya está afilando los cuchillos, como la madre de Jonathan y Mónica, así que la que se puede liar puede dejar la canción de Mecano a la altura del barro.

Por cierto, ¿alguien sabe lo que son las magdalenas de sexo convexo? Me he recorrido el Mercadona, el Carrefour, el Caprabo, el Dia% y el Lidl y no hay. A ver si es que eran sobaos...