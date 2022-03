“Vivan los agapornis”: El equívoco más picante de Vicente con la mascota de su madre

Los ‘Pelícanos’, el nuevo equipo de ‘¡Boom!’, le ha contado a Juanra Bonet el origen del nombre. Resulta que uno de ellos, Carlos, confundió a un pavo con un pelícano y desde ese día, su grupo de amigos se llama así.

Juanra Bonet le ha querido preguntar a los ‘Sindulfos’ por sus experiencias con los animales y resulta que Vicente también ha tenido recientemente “un pequeño equívoco”. El zaragozano ha contado una anécdota muy divertida que, como es habitual, ha hecho que el presentador bromee.

Vicente y su hermano están siempre pendientes de su madre, que vive sola. Hace poco su hermano le llamó para comentarle que le iba a regalar un pájaro como mascota, más concretamente un agapornis.

Pero el ‘Sindulfo’ no entendió bien de qué se trataba. “Mamá ya tiene una edad”, le decía a su hermano, que no comprendía por qué Vicente estaba en contra de “estas alegrías”. Entre risas, ha explicado que no conocía esta especie de ave y se pensaba que le iban a regalar una cosa muy, pero que muy, distinta. ¿Te imaginas a qué se refiere?

Tras aclararse, el ‘Sindulfo’ accedió encantado. Su madre está muy contenta con su “pequeño lorito”. El único problema que hay es que el nombre de esta especie se le complicaba mucho y se refiere a él como “Al Caponi”.

Menos mal, que ya han encontrado un nombre mucho más sencillo para el agapornis: Chulín. Juanra Bonet y sus compañeros de equipo no podían parar de reír al escuchar esta historia.

¡Revive esta anécdota en el vídeo!

