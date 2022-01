¡Vaya lapsus! Un despiste fatal de ‘Eteuhacac’ sirve en bandeja la victoria de ‘Sindulfos’

Tras un pleno de Tere-Espe y una muy buena jugada de Jesús, ‘Eteuhacac’ y ‘Sindulfos’ han empatado en la bomba estratégica y han tenido que enfrentarse a un tercer panel para decidir quién gana esta fase.

Al tratarse de un desempate, la mecánica cambia. En lugar de tener el turno hasta fallar, cada concursante debe decir una opción e, independientemente de si es correcta o no, el turno pasará a su rival.

La prueba ha comenzado con un acierto de Jesús. En cambio, Tere-Espe no ha tenido tan buena suerte y dos errores seguidos han hecho que pierda la concentración. La concursante de ‘Eteuhacac’ no se ha acordado precisamente de las reglas y ha tenido un lapsus: ¡ha revelado una repuesta correcta cuando no era su turno!

¿Habrá conseguido enmendar su error? ¡Descubre en el vídeo quién ha ganado el desempate de la bomba estratégica de ‘¡Boom!’!