¿Seguirá sus pasos en ‘Boom’? Gon, de los ‘Pelayo´s crew’, viene de una familia experta en desplumar los casinos

Juanra Bonet se ha dado cuenta que ninguno de los integrantes del equipo se llama Pelayo, entonces… ¿de dónde viene el nombre? El presentador ha pedido a los chicos que lo explicaran. ¡Vaya sorpresa se ha llevado!

Resulta que Gon pertenece a los Pelayo, una familia experta en desplumar a los casinos. Su tío consiguió lo que todo el mundo quiere cuando se enfrenta a la ruleta: ganar. A través de un sistema estadístico, consiguió idear un método para entender este juego y ganar siempre.

Esta familia fue tan famosa entre los casinos que incluso inspiraron la película: ‘Los Pelayos’.

Juanra Bonet no daba crédito al escuchar esta increíble historia. “¡Qué bien que no ha venido!”, ha dicho el presentador, si no, Antena 3 estaría temblando de miedo.

¡No te pierdas esta increíble historia en el vídeo!

Seguro que también te interesa...

¿Será válido? Los ‘Sindulfos’ se la juegan con un “nombre inventable” en la bomba final