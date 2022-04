De rozar el cielo a hundirse por completo: los ‘Sindulfos’ firman uno de sus peores botes en ‘¡Boom!’

Los ‘Sindulfos’ llegaban a esta bomba final con muy buenas sensaciones tras el programa anterior. Estuvieron más cerca que nunca de llevarse el dinero del programa al quedarse a tan solo una pregunta.

A pesar de ello, esto parece no haberles beneficiado en absoluto. Quién sabe si la ausencia de Raúl les ha pasado factura o si simplemente no han tenido el día, pero hace tiempo que no se quedaban tan lejos.

El tramo final es el que les ha penalizado en exceso ya que de las últimas cuatro preguntas han fallado tres… ¡No te pierdas el vídeo para ver cómo han terminado!

