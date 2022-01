Un “recurso muy ingenioso” deja a los ‘Sindulfos’ a tres respuestas del bote de ‘¡Boom!’

‘Sindulfos’ he hecho un programa excelente. Tras un pleno en la fase principal, los veteranos han conseguido llevarse el dinero de la bomba de cristal y llegar a la final con el equipo al completo. Cada día tienen más oportunidades de llevarse el bote de ‘¡Boom!’.

Como ya es costumbre, Raúl ha sido el portavoz en esta última prueba. Los ‘Sindulfos’ han utilizado su buena intuición y una lógica muy efectiva para ir respondiendo bombas sin fallar. Han conseguido terminar la primera ronda con sólo tres fallos.

Una de las bombas por adivinar preguntaba por el primer ganador de una de las competiciones más famosas del mundo del tenis. Al no conocer ninguna de las otras dos preguntas, los ‘Sindulfos’ se han arriesgado, desarrollado una teoría bastante probable para contestar esta pregunta. Vicente ha propuesto contestar “Roland Garros”, pues no sería la primera vez que un torneo recibe el nombre del primer ganador. Sin embargo, no ha habido suerte para ‘Sindulfos’ ¡Bien jugado chicos!

¡Revive este momento en el vídeo!

