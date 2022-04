Raúl, de ‘Sindulfos’, cuenta en ‘¡Boom!’ "el viaje más corto" de su vida... ¡y eso que el vuelo duró ocho horas y media!

Raúl, de ‘Sindulfos’, le ha confisado a Juanra Bonet su anécdota más divertida sobre su viaje a Nueva York. El concursante ha revelado que a él los aviones le encantan, especialmente el momento del rodaje, antes de entrar a la pista, porque se queda dormido de inmediato, muy al pesar de su mujer: "Me recuerda a cuando en la infancia me acurrucaba en el cuco de mi madre y me entra un sopor muy rico".

Ante las risas de todos, ha contado que, en una ocasión, se quedó dormido antes de despegar en España y se despertó cuando ya habían aterrizado en Nueva York. ¡Fue el viaje más breve de su vida! Durmió profundamente durante ocho horas y media.

El resto de concursantes de ‘¡Boom!’ y Juanra Bonet no podían parar de reír al oír al ‘Sindulfo’ contar esta divertida anécdota. A todos les hacía gracia… ¡Salvo a la mujer de Raúl! Ella le terminó dando un codazo para despertarle de su tremendo sueño y no muy contenta. ¿Se habrá vuelto a quedar así dormido el concursante en otros viajes?

¡Dale al play y revive las carcajadas de todos ante la historia del ‘Sindulfo’!

