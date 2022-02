¡Qué barbaridad! El increíble pleno de Raúl en la fase clasificatoria de ‘¡Boom!’

Tras una fase principal un poco catastrófica, los ‘Sindulfos’ han comenzado a remontar en la bomba estratégica para que, finalmente, Raúl arrasara en la fase clasificatoria.

Raúl y Vicente han sido los dos ‘Sindulfos’ que no estaban eliminados y han llegado a la bomba clasificatoria dispuestos a acumular todo el dinero posible. Raúl, muy concentrado, ha comenzado a responder las preguntas de Juanra Bonet. La tranquilidad del zaragozano le he permitido no tener ningún fallo y completar la prueba él solo.

El ‘Sindulfo’ ha acumulado 4.800 euros, frente a los 3.000 de ‘Papulófilos’, llevando a su equipo directamente a la bomba final de ‘¡Boom!’. Raúl se ha llevado un gran aplauso de todo el plató.

