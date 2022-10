Los ‘Polisémicos’ se quedan a cuadros al perder su bomba de cristal: “Pues nada, no era”

Los ‘Polisémicos’ estaban dando la cara ante los veteranos ‘Aldeanos’. El equipo recién llegado ha estado cerca de imponerse en la bomba caliente y había conseguido cuajar un buen desempeño en el inicio de esta fase inicial.

Sin embargo, los problemas han comenzado con la pregunta más importante de estas primeras cuatro. La cuestión que les podría otorgar la bomba de cristal les ha puesto en dificultades.

Iván no estaba de acuerdo con la decisión de Haizeda, pero ha decidido hacerle caso… su cara al recibir el impacto lo dice todo. “Pues nada, no era”, ha dicho ella. ¡Mira el vídeo de arriba para no perderte este momento!

¿Una ‘influencer’ en ‘¡Boom!’? Juanra Bonet, más confuso que nunca: “Yo soy viejo ya”