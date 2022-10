Luis Buñuel dirige una película de terror para los ‘Aldeanos’… ¡Se quedan sin pleno!

Los ‘Aldeanos’ habían comenzado con buen pie ganando la bomba caliente, sin embargo, tenían toda la presión encima después de ver la magnífica fase inicial que habían cuajado sus rivales.

Si no querían terminar en tablas esta fase, a los campeones no les quedaba otra que conseguir un pleno. Pese a que han conseguido esta gesta en varias ocasiones, esta vez no ha sido así.

Luis Buñuel ha sido el director de esta bomba de película y ha sembrado el pánico entre los concursantes, que no han conseguido dar con la respuesta correcta, por lo que no han podido terminar la fase más igualados… ¡Tablas en las bombas negras!

Los ‘Aldeanos’ se quedan a dos preguntas de llevarse 4.275.000 euros… ¡y Luis creía sabérselas!