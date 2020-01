'Los dispersos' víctimas de los 4 zonas horarias de México

La cuarta bomba de '¡Boom!' para 'Los dispersos' no ha salido como ellos esperaban. Tenían que acertar que país tiene 4 zonas horarias pero a pesar de que M. A. ha dicho la respuesta correcta el resto del equipo no le han hecho caso y han cortado el cable correcto. Una situación que ha enfadado a M. A. por no haberle hecho caso. ¡Revive el momento!