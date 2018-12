MEJORES MOMENTOS '¡BOOM!' 13 DE SEPTIEMBRE

Valentín, del equipo de 'Los Lobos', no está pasando por un buen momento en la bomba estratégica de '¡Boom!'. Ha perdido su comodín y además, el tema que ha escogido no es como esperaba. Ha tenido que descubrir en el panel a los siete personajes de 'Bob Esponja' y no se le ha dado muy bien. ¿Eres capaz de descubrirlos antes de que lo haga Valentín?