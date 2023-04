Una concursante de ‘Las Atrapadas’ sorprende al explicar su trabajo: “Yo me dedico a vivir del cuento”

El grupo rival de ‘Los Patricios’ acaba de llegar al plató para concursar e intentar arrebatarles el puesto del bote a este longevo equipo. En su estreno, los integrantes de ‘Las Atrapadas’ comenzaban su presentación y detallaban sus nombres y labores profesionales. Teresa ha llamado mucho la atención del presentador.

Cuando era su turno, ha explicado su profesión: “Tengo un convenio con Hacienda, me pagan todos los meses por no hacer nada ya que tengo una información comprometida que no puedo desvelar ni usar”, decía.

Juanra Bonet no cabía en su asombro y su expresión facial lo mostraba, ¡no entendía nada de nada! Además, Tere ha aprovechado para mandar un saludo de parte de su hermana al presentador, que este ha recibido con mucho cariño.