HOY A LAS 20:00 HORAS

Hemos cogido in fraganti a Juanra Bonet. El presentador de ¡Boom! nos ha contado que está en un sitio y ha hablado con una gente, pero no ha querido desvelar más detalles. No te pierdas la sorpresa a Juanra Bonet esta tarde a partir de las 20:00 horas en ¡Boom!