Siguiendo con la realeza, Risto le ha preguntado por Letizia Ortiz, de quien ha asegurado ser una persona "que le dedica mucho tiempo y tiene mucha preocupación por su aspecto exterior". Algo con lo que no está de acuerdo la diseñadora. "No es malo, pero si eres reina lo más importante no es ser guapa, sino ser elegante", asegura.

Publicidad