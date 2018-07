Baltasar Garzón: "Lo que hice en la investigación de la Gürtel fue absolutamente correcto"

Baltasar Garzón, sobre su inhabilitación: "No ha habido la justicia que yo creo que debería haberse impartido"

En relación a la sentencia que desencadenó su inhabilitación, Baltasar Garzón cree que "no ha habido la justicia" que él creía que debería haberse impartido. Eso sí, el exjuez de la Audiencia Nacial asegura que acepta "el juego del sistema judicial".

Por otra parte, Garzón arremete contra los jueces Varela y Marchena, quienes según su opinión han estado demasiado implicados en los casos del franquismo y de los cursos en Nueva York como para poder ser imparciales. Por este motivo, el exmagistrado afirma: "Yo me he podido equivocar pero tambien aquellos que me juzgaron lo han podido hacer".