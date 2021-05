La genial improvisación de Arturo Valls ante un árbitro rapero en ‘¡Ahora caigo!’

Arturo Valls se ha sorprendido con Fran por su profesión y por su principal afición: “El árbitro rapero”, le ha llamado. Efectivamente, el concursante es árbitro de fútbol y, además, en su tiempo libre le gusta rapear.

De hecho, ha improvisado pidiéndole a Arturo que le dijera algunas palabras con las que ha hecho una rápida composición. No obstante, nuestro presentador no se ha quedado atrás y ha dado una lección con un sorprendente rap, ante lo que a Fran no le ha quedado más que aplaudir.

¡No te pierdas este momentazo!

En este programa, un concursante ha sorprendido por su ejemplaridad. Antonio ha revelado su lista de cosas que hacer antes de cumplir 30 años y ha conseguido emocionar a Arturo Valls.