Así se ha llevado el concursante central los 100.000 euros de 'Ahora Caigo'

Al principio dudaba si competir o marcharse, pues los 18.000 euros que había de bote acumulado no estaban nada mal, pero decidió arriesgarse y seguir adelante. Aunque la ronda no empezó bien, pues adivinar el animal del que se obtenía la piel de ante no era tarea sencilla, su rival Mae tampoco fue capaz de responder correctamente... ¡Y premio! "Pellízcame", dijo Javi, que no se lo creía. Como bien ha dicho Arturo Valls: "Parece fácil, pero hay que tener la sangre fría y los... y la... eh, y la sangre fría para jugar el último duelo". ¡Enhorabuena, Javi!